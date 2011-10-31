В Питере две 15-летние подружки-девятиклассницы выбросились с 10-го этажа

В Санкт-Петербурге две 15-летние школьницы выпрыгнули из окна дома на Богатырском проспекте в Приморском районе. В этом доме на 10-м этаже находилась квартира одной из девушек. Подруги выбросились из окна по очереди.

От полученных травм девятиклассницы скончались на месте. Тела самоубийц обнаружили вечером в воскресенье. Обе погибшие учились в школе № 655.

Обе погибли на месте. После себя Карина и Вероника оставили две предсмертные записки. В посланиях, написанных перед прыжком в окно, говорится, что причиной самоубийств в обоих случаях стали личные мотивы, сообщает RBC.

По словам соседей и знакомых, и Карина, и Вероника, никогда не вызывали подозрений, учились хорошо и не создавали впечатление проблемных детей. На место трагедии уже появились цветы.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства Главного следственного действия Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Это уже второе "детское" самоубийство в Петербурге за неделю.

Напомним, 26 октября в школе №163 Центрального района Петербурга из окна кабинета на четвертом этаже шагнул ученик Дима. Трагедия, о которой после так много будут говорить в городе и за его пределами, произошла во время урока русского языка: по некоторым данным, учительница, которая позже попала в больницу, не хотела ставить ему "тройку" в четверти. Шестиклассник Дима в предсмертной записке, впрочем, просил преподавателя не винить.