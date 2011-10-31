В Москве на Триумфальной площади задержаны оппозиционеры

В Москве полиция в понедельник, 31 октября, вечером задержала около двух десятков участников несанкционированной акции протеста "Стратегия 31". Среди задержанных - один из лидеров оппозиции Эдуард Лимонов. Задержан также оппозиционер Илья Яшин, передает Интерфакс. По словам Лимонова, его обвиняют в организации несанкционированного митинга.

Сотрудник полиции на Триумфальной площади постоянно напоминают собравшимся, что акция несанкционированна и просят людей разойтись.

В Петербурге на несанкционированной акции в защиту 31-й статьи Конституции задержана лидер ОГФ Ольга Курносова, сообщает Фонтанка.ру. Курносова пыталась организовать шествие собравшихся по Невскому проспекту к Исаакиевской площади. В Петербурге оппозиционеры призывали не допустить выборы без выбора и против возвращения Владимира Путина в президентское кресло.