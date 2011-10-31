В Петербурге маршрутка врезалась в грузовик , есть жертвы

В Петербурге в понедельник днем маршрутка врезалась в припаркованный грузовик. В результате ДТП погиб один человек. Представители Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу уточнили, что авария произошла у дома №14 по улице Хо Ши Мина около 15.00 мск.

Погибла женщина - пассажирка маршрутного такси. Еще пять человек получили травмы. Четверо были госпитализированы. В больнице врачи оценили их состояние как средней тяжести. Одна пассажирка пострадала, но от медпомощи в больнице отказалась.