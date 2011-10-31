В Иркутске снегопад устроил 140 ДТП, закрыты трассы и аэропорт (ВИДЕО)

В Иркутске из-за снегопада в разы увеличилось число ДТП. За дневные часы произошло почти 140 аварий, пострадал 1 человек, сообщили в городской ГИБДД.

Там отметили, что тяжелая ситуация сложилась на плотине иркутской ГЭС.

Машины застревают в сугробах, их приходится вытаскивать вручную. В настоящее время на дорогах Иркутска работает весь личный состав Госавтоинспекции.

В городе из-за сильного снегопада отменены все рейсы пассажирских автобусов, отправляющиеся по межмуниципальным маршрутам, сообщает Интерфакс. В области закрыты для проезда две федеральные трассы - М-55 и М-53 и три дороги регионального значения.

Иркутский аэропорт до 20 часов по местному времени не принимает самолеты региональных авиакомпаний. А магистральные воздушные суда Иркутский аэропорт не принимает в дневное время до 19 ноября в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы.