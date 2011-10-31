Взбесившийся таксист, протаранивший 12 машин, направлен в психбольницу (ВИДЕО)

В Москве задержанный накануне таксист, который разбил более десятка машин, в числе которых 4 - патрульные, направлен в психиатрическую больницу с диагнозом "бредовое расстройство".

По данным столичного Главка, около 10:00 41-летний гражданин Молдавии, находившийся за рулем Renault Megan цвета мокрый асфальт, выехал на площадь Киевского вокзала под запрещающий знак. Дежурившие у вокзала инспекторы ДПС попробовали остановить нарушителя, но водитель попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения и задевая другие автомобили.

От действий водителя едва не пострадали дети. Автомобиль нарушителя выскочил недалеко от школы на Брянской улице, где стоял автобус со школьниками. Путь ему перегородила патрульная машина ДПС, сопровождавшая учеников. Водитель протаранил полицейский автомобиль, сдал назад, и, врезавшись еще в несколько машин, продолжил движение.



Затем Renault Megan снес шлагбаум в районе дома 7 по улице Киевской, едва не сбил охранника и оказался на территории частного предприятия. Выезжая оттуда, он столкнулся еще с одним патрульным автомобилем, который пытался преградить нарушителю выезд.

Полицейским удалось задержать водителя на улице Подвойского, для этого пришлось стрелять по колесам иномарки. Когда машина была остановлена, ее водитель снял с себя одежду и попытался выбежать на улицу, однако был задержан. В автомобиле была обнаружена бутылка с неизвестной жидкостью, она отправлена на экспертизу. Сам правонарушитель был доставлен на освидетельствование в медицинское учреждение.

По предварительным данным, нарушитель повредил 12 автомобилей, в том числе 4 патрульных машины.

Ранее предполагалось, что автолюбитель был пьян, и в МВД заявляли, что в отношении нарушителя могут быть возбуждены уголовные дела по фактам посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хулиганства. Сообщалось, что водитель во время погони повредил 17 машин.