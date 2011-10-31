В воскресенье в спецприемнике УВД по Калужской области умер больной сахарным диабетом, погибший - житель областного центра, 52-летний инвалид 3-й группы, сообщили СМИ в понедельник в службе информации и общественных связей регионального управления МВД России.

Мужчина был помещен в спецприемник в соответствии с постановлением мирового судьи - она вынесла ему наказание в виде ареста на двое суток за неуплату административного штрафа в установленный срок, поясняют в УВД.