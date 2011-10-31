В Забайкалье правонарушитель поджег сотрудника ДПС

Нетрезвый злоумышленник на трассе Чита-Забайкальск облил стража порядка горючей жидкостью и поджег, инцидент произошел 30 октября. Инспектора ДПС доставили в больницу с ожогами, подозреваемый в нападении задержан, сообщают Вести.ру.

Как сообщили в краевом ГИБДД, сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя во время ночного дежурства на федеральной автотрассе Чита-Забайкальск. Нарушителя пригласили в служебную машину для составления протокола. Через некоторое время лейтенант полиции в зеркале заднего вида заметил еще одного пьяного мужчину, который приближался к машине. Полицейский вышел к нему.

Приблизившись к инспектору, мужчина достал из-за пазухи бутылку с неизвестной жидкостью и облил ею лицо и куртку инспектора ДПС, а затем поджег полицейского зажигалкой. Злоумышленник скрылся на машине в неизвестном направлении, но позже автомобиль с тремя правонарушителями был задержан, рассказали в ГИБДД.

Сотрудник ДПС получил ожоги лица, шеи и кисти руки 1 и 2 степени. Подозреваемым в нападении на полицейского оказался 31-летний уроженец села Цокто-Хангил, он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.