В Приморском районе Петербурга нашли тело задушенной девочки.

В воскресенье на тело девочки случайно наткнулись прохожие. Это произошло в районе поселка Ольгино, погибший ребенок был найдено в лесном массиве. Возраст ребенка - приблизительно от 7 до 10 лет. Девочка была одета, на голове у нее находился целлофановый пакет.

По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии - ребенок был задушен. На шее девочки находилась веревка, а само тело до подбородка было упаковано в черный промышленный пластиковый пакет. Предполагается, что тело пролежало в лесополосе несколько днеq, - сообщило агентсвто БалтИнфо.

На месте происшествия весь день работали следователи. Личность погибшей устанавливается.

По словам сотрудников администрации Приморского района, за последние три дня в районе не подавали заявлений о пропаже детей. Проверяются и другие районы Петербурга.