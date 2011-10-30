В Москве пожар произошел в Кремле

В Москве в Тайницком саду Кремля произошел пожар в строительной бытовке, где рабочие хранят инструменты. Пожар произошел в минувшую субботу вечером около 19.00 мск.

По данным источника в правоохранительных органах столицы, пострадавших в результате пожара нет. Бытовка выгорела дотла.

Возгорание произошло из-за замыкания электропроводки в бытовке.



Площадь пожара составила 10 кв. метров, передает Интерфакс. Пламя было ликвидировано сотрудниками пожарной службы Кремля.