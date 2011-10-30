В Москве пожар произошел в Кремле
30 октября 2011, 14:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в Тайницком саду Кремля произошел пожар в строительной бытовке, где рабочие хранят инструменты. Пожар произошел в минувшую субботу вечером около 19.00 мск.
По данным источника в правоохранительных органах столицы, пострадавших в результате пожара нет. Бытовка выгорела дотла.
Возгорание произошло из-за замыкания электропроводки в бытовке.
Площадь пожара составила 10 кв. метров, передает Интерфакс. Пламя было ликвидировано сотрудниками пожарной службы Кремля.