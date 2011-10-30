Предполагаемый виновник ДТП в Саратове признался, что отвлекся при движении

Предполагаемый виновник ДТП в Саратове, которое накануне унесло жизни двух школьников, водитель автомобиля ВАЗ-21099, признался, что во время движения отвлекся, что и привело к столкновению.

Авария с участием четырех машин, в том числе микроавтобуса Hyundai, который вез школьников из города Балаково в цирк в Саратове, произошла в 11:25 мск на Усть-Курдюмском шоссе. Погибли две 12-летние девочки. Госпитализированы были 14 детей и двое взрослых. Трое детей в реанимации в тяжелом состоянии.

В следственном управлении областного ГУМВД сообщили, что ВАЗ-21099, двигаясь по Усть-Курдюмскому тракту, врезался в ВАЗ-21053, который, в свою очередь, столкнулся с движущимся по встречной КамАЗом. Затем КамАЗ врезался в маршрутный автобус Hyundai, перевозивший детей. В отношении предполагаемого виновника ДТП водителя автомашины ВАЗ-21099 возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 5 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ближайшее время водителю предъявят обвинение. Решение о выходе в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде ареста следователи будут принимать с учетом его личности. Известно, что у предполагаемого виновника была положительная характеристика, передает РИА Новости. Вина остальных участников ДТП будет установлена в ходе расследования.