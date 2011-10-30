В Москве подрались приезжие студенты, на месте драки - 15 гильз от травматики

В Москве в ночь на воскресенье массовая драка с применением травматического оружия произошла около полуночи у кафе, расположенного на пересечении улиц Академика Волгина и Бутлерова. В результате инцидента пострадал 18-летний студент второго курса Университета нефти и газа имени Губкина, приехавший на учебу в Москву из Калмыкии.

Пострадавший молодой человек с многочисленными ушибами и ссадинами и с черепно-мозговой травмой был госпитализирован. Представитель столичных правоохранительных органов рассказал, что около кафе на юго-западе столицы вспыхнул конфликт между двумя группами молодежи. Через несколько минут раздались выстрелы.



Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на месте происшествия раненого студента. Стражи порядка задержали еще четверых 18-летних студентов этой же группы, все они - жители Калмыкии. В ходе оперативных действия через полтора часа на улице Островитянова была остановлена машина «Лада-Приора», в которой с места драки скрывались остальные участники инцидента - трое приезжих из Дагестана, передает БалтИнфо.

Задержанные — также приехали в Москву учиться в Университете нефти и газа, они -

студенты шестого курса . Были обнаружены и изъяты 15 гильз от травматического оружия. Сами пистолеты пока не найдены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники ищут остальных хулиганов.