Премьер Таиланда Йинглак Чинават: ситуация в Бангкоке скоро вернется в норму

Премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават в воскресенье обратилась к жителям столицы страны и призвала их верить, что город устоит против удара стихии.

"Ситуация уже скоро вернется в норму", - сказала Чинават, комментируя последние события, когда значительная часть Бангкока оказалась под водой.

Гидротехнические сооружения в основном выдержали пик прилива в Сиамском заливе. Дамбы не устояли лишь в трех местах на восточном берегу реки Чаопрая.

Вода затопила несколько крупных улиц в центре города, но пока городским властям при содействии армии удается сдерживать натиск стихии.

Солдаты и инженеры укрепляют дамбы мешками с песком, на улицах ведутся работы по откачке воды. Вместе с тем, ситуация на севере и западе города, а также пригородах Бангкока остается критической. Уровень воды в некоторых районах достигает в высоту двух метров.

Наводнения в Таиланде - серьезное испытание для избранной на пост премьер-министра в августе Чинават. В результате удара стихии больше всего страдают крестьяне и жители далеко не самых благополучных провинций страны. А именно они голосовали за партию "Пыа Тай", в результате победы которой на выборах и пришла к власти нынешняя глава правительства.

Бангкок же является традиционным оплотом Демократической партии, которая проиграла прошедшие выборы и потеряла власть в результате долгих месяцев политической активности "краснорубашечников" - электорального "кулака" победившего правительства, сообщает Интерфакс.