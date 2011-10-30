В Москве водитель в пьяном и голом виде за рулем разбил 17 автомобилей

Пьяный водитель автомобиля "Рено Меган" сегодня в Москве разбил 17 машин, в том числе четыре автомобиля полиции. Правонарушитель оказался не только пьяным, но и абсолютно голым.

Автомобиль R"Рено Меган" на Рублевском шоссе, на Минской улице, около Киевского вокзала, грубо нарушая правила дорожного движения, проезжая на запрещающие сигналы светофоров, разбил 13 машин и пытался скрыться в центре Москвы в районе Красной Пресни.

В ходе погони полицейские задержали иномарку на улице Подвойского. Скрываясь от погони, правонарушитель повредил четыре полицейских автомобиля. В ГУ МВД РФ по столице сообщили, задержанный водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения и находился за рулем голым. Установлено, что автомобилем он управлял по доверенности.

В полиции опровергли сообщения, что в ходе задержания машины с пьяным водителем применялось табельное оружие.