Два вагона сошли с путей на железной дороге в Хакасии

В Хакассии на участке железной дороги Абакан-Междуреченск в районе станции Камышта в воскресенье сошли с путей два вагона, сообщила помощник начальник ГУ МЧС России по Хакасии Ирина Бутенко.

"По данным представителей железной дороги, вагоны сошли при проведении маневровых работ - это товарный и пустой вагоны. Движение в результате происшествия не нарушено, никто не пострадал", - сказала Бутенко.

К месту происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС по Хакасии, чтобы на месте определить реальный масштаб происшествия, сообщает РИА Новости.