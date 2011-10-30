Два вагона сошли с путей на железной дороге в Хакасии
30 октября 2011, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Хакассии на участке железной дороги Абакан-Междуреченск в районе станции Камышта в воскресенье сошли с путей два вагона, сообщила помощник начальник ГУ МЧС России по Хакасии Ирина Бутенко.
"По данным представителей железной дороги, вагоны сошли при проведении маневровых работ - это товарный и пустой вагоны. Движение в результате происшествия не нарушено, никто не пострадал", - сказала Бутенко.
К месту происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС по Хакасии, чтобы на месте определить реальный масштаб происшествия, сообщает РИА Новости.