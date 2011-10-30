Центр столицы Таиланда уходит под воду, дамбы обрушились

В центральной части таиландской столицы Бангкока началось затопление улиц после того, как вода прорвала в воскресенье дамбы в нескольких местах на восточном берегу реки Чаопрая.

В частности, разрушена часть гидротехнического заграждения на канале Пра-Кханонг, вследствие чего оказалась затоплена одна из главных улиц Бангкока - Сухумвит. Южнее затоплены еще две крупные улицы - Чароен Крунг и Сонгвад. Уровень воды там достигает 50 сантиметров. Другой прорыв дамбы произошел выше по течению реки Чаопрая. Вода быстро затопила улицу Самсен в районе 21 и 23 переулков.

Власти пытаются заделать пробоину и откачать воду. Губернатор Бангкока Сухумбханд Парибат призвал Центр по предупреждению наводнений в срочном порядке возвести дополнительную дамбу на канале Рангсит к северу от центра города, чтобы предупредить затопление улицы Випхавади. По его словам, если этого не сделать, ситуация выйдет из-под контроля, сообщает радио "Маяк".

При худшем развитии событий Бангкок может быть затоплен полностью. Прилив продлится до 6 ноября. В настоящий момент затоплены 7 районов на западном берегу реки Чаопрая, под водой остается север Бангкока, включая обслуживающий местные рейсы аэропорт Дон Мыанг, затоплены пригороды на востоке, севере и западе столицы. В некоторых местах уровень воды на улицах достигает 2 метров.