В Иркутске задержаны еще двое участников массовой драки в кафе "Оскар", которая произошла в ночь на 29 октября. В результате драки в кафе, расположенном на окраине Иркутска, пострадали четыре человека, двое были госпитализированы.

"АН" сообщали, что сразу были задержаны пятеро участников конфликта. Среди задержанных предполагаемый зачинщик драки, а также хозяин кафе. По некоторым данным, владелец кафе "Оскар" принадлежит вору в законе и имеет дурную репутацию в Иркутске, пишет "КП". Всего в драке участвовали около 20 человек, у котрых при себе были травматические пистолеты и ножи.

По предварительной версии, ссора, переросшаяв драку, произошла между двумя группами мужчин - азербайджанцами и армянами. Причиной конфликта якобы стала женщина. Драка началась после того, как к кафе подъехали друзья одного из участников ссоры.



По этому факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В розыск объявлены два автомобиля - BMW X5 и Toyota Corona Exiv.