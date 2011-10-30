При обрушении моста в Индии погибли 30 человек - женщины и дети

В Индии жертвами обрушения деревянного моста в населенном пункте Сепа в регионе Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны 30 человек. Без вести пропали 30 детей. Большинство погибших - это женщины и дети. Спасатели обнаружили и спасли из реки 28 человек. Им помогали индийские военные.

Мост длиной 100 метров соединял населенные пункты Старая и Новая Сепа. Когда он обрушился в реку, на нем находились десятки человек. В основном дети ловили сетями с моста съедобных насекомых. По предварительной версии, старый деревянный мост не выдержал веса собравшихся на нем людей.

За последние несколько дней это второй случай обрушения моста в Индии, приведший к многочисленным человеческим жертвам. 22 октября подвесной мост рухнул в штате Западная Бенгалия: погиб 31 человек, более 100 получили ранения.