В Москве ребенок, спасенный на пожаре, умер по дороге в больницу

В Москве ребенок, спасенный при пожаре жилого дома по улице Шумилова в Кузьминках, умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Таким образом, число погибших в результате пожара в квартире на юго-востоке столицы возросло до трёх человек.

Пожар в жилом доме № 13 по улице Шумилова произошел накануне около полуночи в трехкомнатной квартире на восьмом этаже, передает РИА Новости.

Пожарные спасли семь человек, в том числе ребенка, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным медиков, спасённый ребёнок получил сильное отравление угарным газом. При оказании помощи он умер.

Пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров, был ликвидирован в 00.17.



Источник в правоохранительных органах столицы, причиной пожара стало курение в постели в нетрезвом состоянии.