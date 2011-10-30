При пожаре в жилом доме в Москве погибли две женщины, отравился ребенок (ВИДЕО)

В Москве две женщины стади жертвами пожара высотного дома на Шумиловской улице. Представитель столичного Управления МЧС Евгений Бобылев сообщил, что возгорание возникло в трехкомнатной квартире 12-этажного жилого дома № 13 корпус 1 по улице Шумиловской на девятом этаже.

С верхних этажей были спасены семь человек, в том числе ребенок. Отравившийся продуктами горения ребенок госпитализирован

Бобылев уточнил, что общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.