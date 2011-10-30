В Ливии в Сирте найдено массовое захоронение женщин и детей

В Ливии в Сирте обнаружено еще одно массовое захоронение, среди убитых - женщины и дети.



В одном из зданий найдены тела более 50 человек, сообщил Press TV со ссылкой на информацию благотворительной организации Джубаль Аль-Акхдар. Характер ран на телах людей говорит о насильственной причине смерти. По предварительной версии, это могут быть тела убитых сторонников Муамара Каддафи. Напомним, Сирт - родной город свергнутого ливийского лидера.

Сотрудник благотворительной организации Мухаммед Муфтах сообщил, что более 50 трупов нашли их в доме, который сильно пострадал от удара самолетов НАТО. "Ужасно, но пока мы не можем извлечь все тела, для этого нужна специальная техника", - отметил он.

"АН" сообщали, что в Сирте в отеле Аль-Махари было найдено 267 трупов. Входе экспертизы было установлено, что большинство из найденных были убиты прицельным выстрелом в голову. Вероятная версия массового убийства людей - расправа сторонников ПНС над жителями, которые не сдались и до последнего поддерживали Каддафи.