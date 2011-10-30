1,7 миллиона американцев остались без света из-за снегопада (ВИДЕО)

Снежная стихия нарушила нормальную жизнь американцев, живущих на восточном побережье страны. В воскресенье необычно ранняя для этого времени года метель с мокрым снегом оставила без электричества более 1,7 млн человек.

Во многих местах снег оборвал линии электропередач.

Только в Нью-Джерси без электричества остались более 540 тысяч человек, две местных больницы работают на аварийных генераторах. Губернатор Крис Кристи объявил на территории штата чрезвычайное положение, сообщает bbc.

Столь же тяжелая ситуация сложилась в Коннектикуте и Пенсильвании, Филадельфии, Нью-Йорке, Мэриленде и Массачусетсе.Из-за непогоды уже отменены около тысячи авиарейсов, многие аэропорты закрыты на неопределенное время.