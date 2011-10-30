В Петербурге произошел крупный пожар в автосервисе

В Петербурге в Приморском районе на Гаккелевской, 19 накануне вечером загорелся автосервис. Пламя охватило металлический ангар, где находились машины. В результате происшествия повреждено 15 автомобилей. О пострадавших не сообщается.

10 автомобилей пожарные успели вытащить из огня. На месте происшествия работали около 10 пожарных расчетов. Ликвидировать возгорание удалось только через несколько часов. Причины крупного пожара в автомастерской устанавливаются.