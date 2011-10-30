ДТП в Саратове: Водитель микроавтобуса не имел права везти детей (ВИДЕО)

Водитель микроавтобуса Hyundai, который в субботу вез школьников из города Балаково в цирк в Саратове, не имел права везти детей. Школьники ехали не на специальном школьном автобусе, который в обязательном порядке оборудуется ремнями безопасности, а на простой маршрутке, работавшей на 21-м маршруте в Балаково.

Вопрос- почему автобус, перевозивший детей, ехал без сопровождения машины ГИБДД. Как правило, Госавтоинспекция всегда выделяет автомобиль с маячком, если есть запрос. В управление ГИБДД по Саратовской области сообщили, что в этот раз запроса не было.

Авария с участием четырех машин, в том числе микроавтобуса с детьми, произошла в 11.25 мск на Усть-Курдюмском шоссе. 16 школьников в возрасте от восьми до 12 лет и двое взрослых - классный руководитель и родитель одного из учащихся из Балакова ехали на представление цирк. По последним данным МЧС, погибли две 12-летние девочки, в больницы были отправлены 14 детей и оба взрослых. Трое 12-летних школьников по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Их прооперировали и не стали транспортировать в Москву. Врачи опасаются за их жизни. В ГУ МЧС России по Саратовской области сообщили, что состояние всех остальных детей, сопровождавших их взрослых и водителя бензовоза врачи оценивают как среднетяжелое или удовлетворительное.

Один из очевидцев, бросившийся спасать пострадавших в страшном ДТП рассказал: "Крики, дети в шоке, в крови выбегать начали. Парни сидели, видимо, с правой стороны все. То есть парни нормально - царапины. А девочки — все в основном пострадавшие. Одна практически сразу погибла. Позже умерла еще одна девочка. Выживших 14 детей и двух взрослых увезли в больницы Саратова. До того, как подъехали бригады "скорой помощи". Пострадавших увозили на попутных — тех, что останавливались.

Сначала никто не остановился, если честно. Две машины остановились, детей в больницу повезли. А все ехали, на телефон только снимали".

Главное следственное управление ГУМВД по области возбудило в отношении предполагаемого виновника ДТП - водителя машины ВАЗ-21099 уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).