Ликвидирован пожар в жилом доме в Томске, троих спасли из огня

В Томске в субботу ликвидирован пожар в жилом доме. Информация о погибшем не подтвердилась, четверым оказана медицинская помощь, шесть человек были эвакуированы, еще трёх спасли из огня.

Возгорание возникло 29 октября около 19 часов мск. В двухэтажном деревянном доме на Источной улице загорелась крыша.

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Информация о погибшем, к счастью, не подтвердилась.

6 человек были эвакуированы. Еще 3 жильцов пожарные спасли из огня. Причина пожара устанавливается, сообщает радио "Маяк".