Водитель и директор школы ответят за гибель детей в Саратовском ДТП (ВИДЕО)

В Саратове возбуждено уголовное дело против водителя легковушки, который, по версии следователей, стал виновником автокатастрофы, повлекшей смерть детей. Степень ответственности директора школы ещё предстоит определить.

Дело против 50-летнего водителя ВАЗ-21099 завели по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Мужчине грозит семь лет тюрьмы.

Страшная авария произошла сегодня в первой половине дня. Полиция восстановила картину произошедшего. Автомобиль ВАЗ-2105 ехал в Саратов и остановился на повороте, когда сзади в него врезался ВАЗ-21099.

От столкновения "пятерку" вынесло на встречную полосу, и в нее врезался идущий по встречке бензовоз. Пытаясь уйти от столкновения, бензовоз задел маршрутный автобус с детьми, которые ехали в цирк.

Итог: двое детей погибли, еще 14 детей и двое взрослых в больнице.

Кроме того, выяснилось, что автобус с детьми не был оборудован ремнями безопасности и не мог осуществлять междугородние перевозки. Это был обычный рейсовый пассажирский автобус, который работал в областном городе Балаково.

Таким образом полиции предстоит определить ответственность директору балаковской школы № 28. И ответственность эта может быть не только административной, но и уголовной.