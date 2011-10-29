Водитель и директор школы ответят за гибель детей в Саратовском ДТП (ВИДЕО)
29 октября 2011, 19:45 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]
В Саратове возбуждено уголовное дело против водителя легковушки, который, по версии следователей, стал виновником автокатастрофы, повлекшей смерть детей. Степень ответственности директора школы ещё предстоит определить.
Дело против 50-летнего водителя ВАЗ-21099 завели по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Мужчине грозит семь лет тюрьмы.
Страшная авария произошла сегодня в первой половине дня. Полиция восстановила картину произошедшего. Автомобиль ВАЗ-2105 ехал в Саратов и остановился на повороте, когда сзади в него врезался ВАЗ-21099.
От столкновения "пятерку" вынесло на встречную полосу, и в нее врезался идущий по встречке бензовоз. Пытаясь уйти от столкновения, бензовоз задел маршрутный автобус с детьми, которые ехали в цирк.
Итог: двое детей погибли, еще 14 детей и двое взрослых в больнице.
Кроме того, выяснилось, что автобус с детьми не был оборудован ремнями безопасности и не мог осуществлять междугородние перевозки. Это был обычный рейсовый пассажирский автобус, который работал в областном городе Балаково.
Таким образом полиции предстоит определить ответственность директору балаковской школы № 28. И ответственность эта может быть не только административной, но и уголовной.