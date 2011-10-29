"Весёлый Роджер" перекочевал с мачты "Авроры" на крышу новосибирского театра

В Новосибирске в субботу над зданием Новосибирского театра оперы и балета, расположенном в центре города, несклько часов реял пиратский флаг в субботу, пока его не заметил случайно сотрудник областного МЧС.

Сотрудники службы безопасности театра уже сняли флаг со шпиля, венчающего купол здания.Сотрудники театра узнали о флаге от проезжавшего мимо представителя областного управления МЧС России.

"Я проезжал мимо и увидел, что что-то не так", - сказал агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель управления.

Предположительно флаг появился над театром в ночь на субботу.

Ранее в этом месяце два случая вывешивания пиратских флагов были отмечены в Петербурге.