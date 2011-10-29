"Весёлый Роджер" перекочевал с мачты "Авроры" на крышу новосибирского театра
29 октября 2011, 18:57 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
В Новосибирске в субботу над зданием Новосибирского театра оперы и балета, расположенном в центре города, несклько часов реял пиратский флаг в субботу, пока его не заметил случайно сотрудник областного МЧС.
Сотрудники службы безопасности театра уже сняли флаг со шпиля, венчающего купол здания.Сотрудники театра узнали о флаге от проезжавшего мимо представителя областного управления МЧС России.
"Я проезжал мимо и увидел, что что-то не так", - сказал агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель управления.
Предположительно флаг появился над театром в ночь на субботу.
Ранее в этом месяце два случая вывешивания пиратских флагов были отмечены в Петербурге.