Школьников, пострадавших в ДТП под Саратовом, отправят на лечение в Москву

Детей, которые получили тяжелые ранения в ДТП в Саратовской области в субботу, возможно, потребуется направить в лечебные учреждения Москвы. Трое из них прооперированы, двое в тяжёлом состоянии.



Рассматривается вопрос о привлечении самолетов санитарной авиации для того, чтобы переправить наиболее пострадавших детей в больницы Москвы.

В гостиницах Саратова бронированы места для родственников детей.

По последним данным местного ГИБДД, в результате ДТП двое детей погибли, девять госпитализированы.

В правительстве Саратовской области создан специальный штаб, возглавляет его зампред правительства области Алексей Данилов.

Заместитель руководителя ГУ ГИБДД по Саратовской области Сергей Гунин назвал предварительную причину ДТП, в котором погибли двое детей.

По информации Гунина, автомобиль ВАЗ-2105 ехал по направлению в Саратов. Он остановился на повороте и сзади в него врезался автомобиль ВАЗ-21099. От столкновения "пятерку" вынесло на встречную полосу, и в нее врезался идущий по встречной полосе "КамАЗ". "КамАЗ" пытался уйти от столкновения, ему это не удалось, и он автоприцепом задел маршрутный автобус с детьми.

В итоге два человека погибли - мальчик и девочка 12 лет. Девочка погибла сразу, мальчик скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

"В настоящий момент девять детей находятся в 1-й и 3-й клинических больницах Саратова. Двое из них в тяжелом состоянии", сказал Гунин.