В Москве сгорела квартира в Большом Лёвкинском, 1 погибший, 4 госпитализированы

В Москве, в районе станции метро Кропоткинское в результате пожара накануне в квартире погиб 1 человек и 4 госпитализированы. На 2-м этаже четырёхэтажного дома в Большом Лёвкинском переулке выгорела квартира.

загорание произошло загорание в одной из квартир на площади 70 кв. метров дома старой постройки.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, сообщает сайт ГУ МЧС.

В результате пожара 1 человек погиб, 4 получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в больницы города. Принятыми мерами в 13 часов 35 минут пожар был ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 8 пожарно-спасательных подразделений. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются дознавателями Главного управления МЧС России по г. Москве.