Взрыв на востоке Турции в провинции Бингель, 1 человек погиб, 10 ранены

В Турции в восточной провинции Бингель в субботу прогремел взрыв. Как сообщил глава МВД Идрис Наим Шахин, один человек погиб, 10 получили ранения различной степени тяжести.

Местное телевидение отмечает, что взрыв прогремел на одном из проспектов города Бингель. По свидетельствам очевидцев, привести в действие бомбу мог террорист-смертник, останки которого и обнаружили на месте инцидента.

Раненые были доставлены в близлежащие больницы. В результате детонации был нанесен ущерб припаркованным на проспекте автомобилям и выбиты стекла в расположенных неподалеку домах.