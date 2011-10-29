Один рабочий сцены пострадал после открытия Большого театра - упали декорации

В Москве мужчина - рабочий сцены Большого театра накануне получил ушиб грудной клетки и был отправлен в институт Склифосовского после торжественного открытия театра.

По данным информационных агентств, в пятницу, 28 октября, после гала-концерта, посвященного открытию главной сцены Большого театра, произошло примерно в 21:40, когда рабочие приступили к разбору декораций, одна из них обрушилась.

Пострадавший рабочий сцены был госпитализирован в институт Склифосовского с травмой грудной клетки. Его жизни ничто не угрожает.

Напомним, реконструкция Большого театра длилась шесть лет.

Накануне на открытии исторической сцены Большого театра присутствовали высокопоставленные лица, представители политической элиты, бизнеса и культуры. Президент РФ Дмитрий Медведев, одетый в смокинг с бабочкой, особо подчёркивал, что Большой стал "технически безукоризненным", передает "Эхо Москвы". Премьер-министр России Владимир Путин на мероприятие не приехал.

"АН" сообщали, что народный артист России Николай Цискаридзе убежден, что говорить об успешности проведенной реконструкции - неправильно. По мнению артиста балета, руководство Большого театра преувеличивает свои заслуги. "Все, что сделали с Большим театром, - это вандализм" уверен он. Комментируя ремонт, проведенный в репетиционных залах, Цискаридзе отметил, что "в них такие низкие потолки, что нельзя будет поднять балерину - она сразу ударится о потолок".

Билеты на гала-концерт в Большой театр в продажу не поступали. Ранее в Интернете появилась информация, что их стоимость может составить до двух миллионов рублей.

Оригинальные фото Большого театра сделал фотокорреспондент "АН" Артем Геодакян.