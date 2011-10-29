В Москве причиной крупного пожара, уничтожившего дом культуры "Октябрь" на северо-западе в районе станции метро "октябрьское поле" мог стать умышленный поджог.

"Согласно предварительным данным, полученным в ходе осмотра места пожара в ДК "Октябрь", причиной возгорания стало занесение открытого источника огня или поджог", - сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия продолжают работать эксперты, которые должны установить точную причину пожара.

Сильный пожар в ДК "Октябрь" начался рано утром в субботу. В результате здание было фактически уничтожено огнем.

Жертв пожара не было. В 04.36 утра, когда пламя вспыхнуло сразу на площади в 1 тысячу квадратных метров, в здании дома культуры "Октябрь" по адресу улица Маршала Малиновского, дом 7 находился только охранник. Он сумел выскочить из горящего двухэтажного строения.