МЧС уточняет: В ДТП под Саратовом погибли два 12-летних ребёнка (ВИДЕО)

В Саратовской области госпитализированы шесть детей, которые получили ранения в результате автоаварии. Состояние пятерых оценивается как средней степени тяжести, одного - как крайне тяжёлое.

Всего пострадали 14 человек.

Двое детей погибли.

Всем детям, находившимся в микроавтобусе, - по 12 лет.

29 октября ученики школы №28 ехали из города Балаково в Саратов на цирковое представление. В 10-ти километрах от областного центра на трассе бензовоз врезался в микроавтобус и легковой автомобиль.

ВрИО начальника ГУ МЧС по Саратовской области Михаил Лихачев, находящийся в эти минуты на месте автокатастрофы, дал комментарии прессе.

"Авиация для доставки пострадавших в лечебные учреждения Москвы готовы, но такой необходимости нет. Сейчас врачи саратовских больниц оперируют трех детей. Организован переезд родителей пострадавших детей из Балакова в Саратов. Для них администрация областного центра забронировала места в гостинице", - сообщил руководитель МЧС.

На место трагедии (Усть-Курдюмская трасса, поворот на гипермаркет "Лента") прибыла мать одной из погибших девочек. Она назвала свою фамилию и бросилась к микроавтобусу. Ее остановили сотрудники ДПС и службы спасения.

В Главном управлении МЧС России по Саратовской области открыт телефон "Горячей линии" 62-99-99.

По словам Лихачева, об инциденте проинформировано руководство МЧС России.