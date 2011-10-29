В Приднестровье задержали политтехнологов из России

В Приднестровье задержали группу политтехнологов из России, Украины и Молдовы. Имени кандидата, против которого агитировали "черные пиарщики", в репортаже не называется.



Об этом сообщает РИА Днестр. Сюжет о задержании группы политтехнологов показали по государственному Первому республиканскому каналу. В начале сюжета показывают действующего президента Смирнова, по указанию которого, как сказано, "правоохранительные органы осуществляют мониторинг предвыборной ситуации". Россия выступает против переизбрания Смирнова и поддерживает другого кандидата. В сюжете телеканала утверждается, что политтехнологи ввозили на территорию республики суммы в десятки и сотни тысяч долларов.