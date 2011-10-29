В Саратове в ДТП попал микроавтобус с детьми, один ребенок погиб, 7 ранены

В Саратове в аварию попал микроавтобус, перевозивший 16 детей. В результате один ребенок погиб и семеро пострадали. По данным МЧС России, авария произошла в 11:40 мск на улице Усть-Курдюмская.



Автобус получил серьезные повреждения. В результате аварии один ребенок погиб, еще семеро пострадали, передает Интерфакс. Кроме того, пострадали еще двое взрослых, находившихся в микроавтобусе.