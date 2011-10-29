В Воркуте автобус съехал с дороги в кювет, пострадали 10 человек

На трассе Воркута-Воргашор автобус МАЗ 256270 съехал в кювет. В результате ДТП пострадали десять человек. Водитель автобуса не справился с управлением, превысив скорость. Трое пострадавших до сих пор находятся в больнице Заполярья.



Авария произошла в Воркуте в пятницу в 16.20. Водитель МАЗ 256270 не учел дорожные и метеорологические условия, передает РИА Новости. Пострадали 10 пассажиров автобуса. Трое госпитализированы.