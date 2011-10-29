В Ярославской области села на мель баржа с 5 тысячами тонн щебня

В Ярославской области в ночь на субботу села на мель баржа "Волжский-15", перевозившая в Москву из Архангельской области 5 тысяч тонн щебня. Инцидент произошел в районе деревни Модявино Угличского муниципального района.



Пострадавших среди экипажа нет, передает РИА Новости. По данным МЧС России, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного диспетчера в 05.25 по мск. Судно перевозило щебень, россыпи груза в результате происшествия не произошло. Работы по снятию баржи с мели при помощи буксира "Шлюзовой-161" Череповецкого речного порта начались в 09.00 по мск.