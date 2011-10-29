В Москве локализован пожар в Доме культуры "Октябрь", произошедший в ночь на субботу. В здании произошло обрушение кровли на площади 600 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет.



По данным ГИБДД, из-за пожара затруднено движение транспорта по улицам Маршала Малиновского, Маршала Бирюзова и Народного Ополчения. Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МЧС по Москве Евгений Бобылев, пожар был локализован в 09.45. В настоящее время сотрудники пожарно-спасательных расчетов проводят проливку конструкций. Площадь пожара составляет более тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 25 пожарно-спасательных расчетов.