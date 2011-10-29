В Зеленограде произошел пожар на бывшем заводе, сгорели 4 автомобиля

В Зеленограде произошел крупный пожар на территории бывшего завода. В результате инцидента, по данным МЧС России, огнем были уничтожены два легковых и два грузовых автомобиля.



Как сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Москве Евгений Бобылев, сигнал о пожаре поступил в службу "01" в 05:07. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Возгорание на территории завода было ликвидировано в 7:47.