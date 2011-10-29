В Ростовской области сгорел частный дом, погибли двое детей

В Ростовской области сгорел частный дом, погибли три человека, двое из которых - дети. Инцидент произошел в слободе Красюковской Октябрьского сельского района области. Дом принадлежал многодетной семье.



Сообщение о пожаре поступило в 02.20 по мск. Троих детей из огня родители спасли самостоятельно. Общая площадь пожара составила более 60 квадратных метров, передает РИА Новости. После ликвидации огня в доме были обнаружены погибшие дети - двойняшки мальчик и девочка 1999 года рождения, а также гость семьи, мужчина 49 лет.