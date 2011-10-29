Фура Volvo с 20 тоннами пива упала с моста на Урале

На Урале грузовой автомобиль Volvo VNL64T с 20 тоннами пива упал с моста на 88-м км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в Свердловской области.

По данным регионального ГИБДД, накануне утром грузовая фура врезался в ограждение автодороги и упала с моста на железнодорожные пути. По предварительной информации, водитель грузовой фуры Volvo, пострадал.

Мужчина был доставлен в больницу с переломами ног и сотрясением головного мозга. По предварительной версии, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. В ГИБДД не исключают, что мужчина мог заснуть за рулем. Грузовик перевозил 20 тонн пива из Екатеринбурга в Нижний Тагил.