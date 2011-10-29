На северо-западе Москвы частично обрушилось горящее здание Дома Культуры "Октябрь". Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Провалился актовый зал.



В ДК могут быть пропановые баллоны. Пострадавших в результате инцидента нет. Здание, расположенное на улице Малиновского, 7 загорелось минувшей ночью. В актовом зале произошло обрушение конструкций на площади 200 кв метров, передает ИТАР-ТАСС. Тушение пожара осложняется тем, что в здании могут находиться пропановые баллоны. На месте происшествия работают 26 пожарных расчетов.