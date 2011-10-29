На севере Китая опрокинулся грузовик, погиб 21 человек

На севере Китая опрокинулся грузовик, доставлявший рабочих к месту строительства новой ветки железной дороги. Инцидент произошел в северокитайской провинции Ганьсу. В результате аварии погиб 21 человек.



Как сообщает в субботу агентство Синьхуа, ДТП произошло в субботу утром в уезде Линьтао. Сколько всего железнодорожников находилось в грузовике, не сообщается. Известно также о семи пострадавших. Местные власти проводят расследование причин инцидента.