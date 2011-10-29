На северо-западе Москвы горит дом культуры "Октябрь", расположенный по адресу: улица Маршала Малиновского, дом 7. Данных о пострадавших нет. Горит двухэтажное старое здание.



По данным МЧС России, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в службу 01 в 01.36. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли здания, отметил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Москве Евгений Бобылев. По его словам, на месте происшествия работают 16 пожарных расчетов, передает РИА Новости.