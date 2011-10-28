Гала-концерт в Большом театре закончился больницей для одного из рабочих сцены
28 октября 2011, 22:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве 28 октября гала-концерт в Большом театре закончился госпитализацией для одного из рабочих сцены. На него упал элемент декораций, когда рабочие приступили к разборке сценических конструкций после концерта.
Мужчина госпитализирован с травмой грудной клетки. Его жизни ничто не угрожает. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает ИТАР-ТАСС.
Прямую трансляцию торжественного открытия исторической сцены телеканал "Россия" вел в течение двух часов. Кроме того, специально для всех москвичей и гостей столицы на Театральной площади установили два экрана для показа концерта.