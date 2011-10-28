Гала-концерт в Большом театре закончился больницей для одного из рабочих сцены

В Москве 28 октября гала-концерт в Большом театре закончился госпитализацией для одного из рабочих сцены. На него упал элемент декораций, когда рабочие приступили к разборке сценических конструкций после концерта.

Мужчина госпитализирован с травмой грудной клетки. Его жизни ничто не угрожает. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает ИТАР-ТАСС.

Прямую трансляцию торжественного открытия исторической сцены телеканал "Россия" вел в течение двух часов. Кроме того, специально для всех москвичей и гостей столицы на Театральной площади установили два экрана для показа концерта.