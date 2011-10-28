Число жертв землетрясения в Турции достигло 575 человек

Число жертв землетрясения в Турции составило 575 человек, спасённых на вечер пятницы 187 человек. Об этом сообщает правительственный департамент этой страны по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в провинции Ван 23 октября.

Спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются пятые сутки. Последним спасённым оказался 12-летний мальчик, которого в пятницу рано утром спасатели освободили из-под завалов.