Число жертв землетрясения в Турции достигло 575 человек
28 октября 2011, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
Число жертв землетрясения в Турции составило 575 человек, спасённых на вечер пятницы 187 человек. Об этом сообщает правительственный департамент этой страны по чрезвычайным ситуациям.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в провинции Ван 23 октября.
Спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются пятые сутки. Последним спасённым оказался 12-летний мальчик, которого в пятницу рано утром спасатели освободили из-под завалов.