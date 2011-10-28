В Ростовской области азовчанин задержан за полёт на мотодельтаплане в опасной близости от авиалайнера, который заходил на посадку. Командир "Боинга" сообщил, что под его самолётом, на расстоянии всего 50 м пролетел дельтаплан.

По данным полиции, инцидент произошел в 20 км, от аэропорта Ростова-на-Дону, на высоте 600 м. Экипаж "Боинга" был вынужден подкорректировать траекторию полета.

Позже выяснилось, что у любителя дельтапланеризма нет документов, разрешающих полёты, он также не знаком с правилами ограничения полетов в районе аэропортов и других режимных объектов, сообщает радио "Маяк".