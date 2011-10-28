На юге Ирана произошел взрыв газа на нефтяном месторождении

На юге Ирана произошел взрыв газа на буровой установке. Один человек погиб, трое получили ранения. Взрыв произошел в пятницу утром. Рабочие месторождения Биби Хакимех (Bibi Hakimeh) обнаружили значительный пласт газа, после чего произошел взрыв.



Месторождение производит 120 тысяч баррелей нефти в день, отмечает Ассошиэйтед Пресс. Также в пятницу произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в городе Арак к юго-западу от Тегерана.