В Подмосковье 20 детей отравились в школьной столовой

В Подмосковье в минувшую среду отравились 20 учеников и один сотрудник поселковой школы. Инцидент произошел в поселке Воровского Ногинского района, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.



20 учащихся в возрасте от 7 до 10 лет, а также один сотрудник средней общеобразовательной школы в обратились в больницу с жалобами на высокую температуру, тошноту, рвоту и расстройство желудка. Инфекционист поставил диагноз - острый гастроэнтерит. Следователи провели осмотр пищеблока школы и изъяли образцы пищи за несколько дней. Ведется расследование, передает РИА Новости.