Начальник налоговой инспекции №14 Москвы С. Романичева задержана за взятку

Накануне, 27 октября, МВД РФ при содействии службы безопасности Федеральной налоговой службы (ФНС) задержало начальника столичной налоговой инспекции №14 Светлану Романичеву, Романичева задержана по подозрению в получении взятки в размере 3 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Задержание начальника столичной налоговой инспекции №14 Романичевой Светланы Глебовны и старшего государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок №2 Ромашкиной Натальи Владимировны произошло при получении взятки в размере 3 миллионов рублей.