В Свердловской области грузовик с пивом упал с моста

В Свердловской области грузовой автомобиль "Вольво" врезался в ограждение автодороги Екатеринбург-Серов. После этого грузовик опрокинулся с моста на железнодорожные пути. Авария произошла на 88 километре.



По данным ГИБДД Свердловской области, водитель был госпитализирован с переломами ног и сотрясением головного мозга. В 10:30 "Вольво" загрузился 20 тоннами пива на одном из екатеринбургских заводов и направился в Нижний Тагил. Водитель грузовика пояснил, что были какие-то неполадки с рулевым управлением. Сотрудники ГИБДД предполагают, что водитель уснул за рулем, передает Интерфакс.